Єврокомісія відмовилась заборонити постачання російського газу до Євросоюзу

Єврокомісія не заборонятиме імпорт газу з РФ / © Associated Press

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У Єврокомісії відмовились від ідеї заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) в межах пакетів санкцій проти РФ.

Про це інформує Reuters.

Джерела видання повідомили, що у Єврокомісії вирішили не наполягати на санкціях проти російського СПГ через опір окремих урядовців, а також через невизначеність щодо альтернатив цим поставкам.

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Один з посадовців заявив, що у Євросоюзу не хочуть ризикувати втратою російського газу через санкції на тлі торгових переговорів зі Сполученими Штатами.

Також кілька країн Євросоюзу побоюються, що відмова від російського газу може створити залежність від постачання енергетики зі Сполучених Штатів, які є третіми постачальниками до ЄС після РФ та Норвегії.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія обмірковує план, який міг би допомогти відновити постачання газу з України до Словаччини.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав задушити РФ санкціями після жахіття в Сумах.