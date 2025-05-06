Військові на Донеччині: війна дронів неможлива без РЕБ

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Це — внесок Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», Валерія Дубіля, Віти Присяжнюк і партнера Анатолія Шкрібляка.

«Коли працює РЕБ — ми живі. Коли його немає — нас ловлять, як мішень», — захисник із передової.

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Валерієм Дубілем та партнером Анатолієм Шкрібляком продовжує системну підтримку українських захисників.

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За весь час війни фонд передав на фронт 250 сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Під час останньої поїздки команда доставила ще 20 широкочастотних комплексів РЕБ.

Це надпотужні технології, які допомагають ефективно протидіяти ворожим дронам і зберігати життя особового складу. «Триває війна дронів, і РЕБ є незамінною технологією для оборони.

Адже найцінніше, що є у світі — це людське життя.

Ми маємо докладати максимум зусиль для його збереження», — наголосив голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль.

Крім РЕБ-комплексів, команда фонду також передала необхідні засоби для забезпечення стабільного зв'язку та автономної роботи підрозділів — зарядні станції, генератори, термінали Starlink.

Географія гуманітарної місії охопила ключові населені пункти: Торецьк, Слов’янськ, Дружківку, Криворіжжя. Допомогу отримали підрозділи Збройних Сил України, серед яких бійці «Азову», нацгвардійці, розвідники, прикордонники, спецпризначенці.

«Ми працюємо швидко й точно, щоб наші захисники мали усе необхідне на передовій — не завтра, не колись, а зараз», — підкреслив Валерій Дубіль.

Партнер фонду Анатолій Шкрібляк також зазначив, що системна підтримка військових є спільною справою кожного українця, хто прагне наблизити Перемогу.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» вже тривалий час підтримує фронт точковими рішеннями: системами зв'язку, безпілотниками, медичним обладнанням, зарядними станціями та критично важливою технікою.

Команда фонду не зупиняється.

Нові завдання вже у роботі, адже кожен день підтримки наближає нашу Перемогу.