"Северный поток-2": Бербок ответила, перезапустят ли трубопровод

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / © Associated Press

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вскоре оставит свою должность, заявила, что перезапуск «Северного потока-2» не состоится.

Об этом Анналена Бербок сказала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 апреля.

Она признала, что восточные государства предупреждали Германию о том, что «Северный поток-2» не является «экономическим проектом, а нужен для подготовки к агрессии».

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«Мы в Германии заплатили миллиарды за это. Очевидно, что этот трубопровод не может быть перезапущен. Это решение — в руках Германии, и прошлое правительство приняло его абсолютно согласованно», — подчеркнула она.

По словам министра, все ведущие немецкие политики разделяют позицию по «Северному потоку-2» и склоняются к «совершенно четкому решению, что экономика Европы и безопасность Европы взаимосвязаны».

«И, безусловно, что такие экономические проекты больше не будут существовать, потому что они опасны для нашей безопасности», — отметила Бербок.

Напомним, ранее премьер немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг также решительно выступила против возобновления строительства трубопровода «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию.

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