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"Північний потік-2": Бербок відповіла, чи перезапустять трубопровід
Бербок зробила заяву на тлі спекуляцій через зближення позицій США та Росії.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка незабаром залишить свою посаду, заявила, що перезапуск «Північного потоку-2» не відбудеться.
Про це Анналена Бербок сказала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 квітня.
Вона визнала, що східні держави попереджали Німеччину про те, що «Північний потік-2» не є «економічним проєктом, а потрібен для підготовки до агресії».
«Ми в Німеччині заплатили мільярди за це. Вочевидь, цей трубопровід не може бути перезапущений. Це рішення — в руках Німеччини, і минулий уряд ухвалив його абсолютно узгоджено», — наголосила вона.
За словами міністерки, всі провідні німецькі політики поділяють позицію щодо «Північного потоку-2» і схиляються до «абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи взаємоповʼязані».
«І безумовно, що такі економічні проєкти більше не існуватимуть, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки», — зазначила Бербок.
Нагадаємо, раніше прем’єрка німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг також рішуче виступила проти відновлення будівництва трубопроводу «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.
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