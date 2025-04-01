"Північний потік-2": Бербок відповіла, чи перезапустять трубопровід

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

Реклама

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка незабаром залишить свою посаду, заявила, що перезапуск «Північного потоку-2» не відбудеться.

Про це Анналена Бербок сказала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 квітня.

Вона визнала, що східні держави попереджали Німеччину про те, що «Північний потік-2» не є «економічним проєктом, а потрібен для підготовки до агресії».

Реклама

«Ми в Німеччині заплатили мільярди за це. Вочевидь, цей трубопровід не може бути перезапущений. Це рішення — в руках Німеччини, і минулий уряд ухвалив його абсолютно узгоджено», — наголосила вона.

За словами міністерки, всі провідні німецькі політики поділяють позицію щодо «Північного потоку-2» і схиляються до «абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи взаємоповʼязані».

«І безумовно, що такі економічні проєкти більше не існуватимуть, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки», — зазначила Бербок.

Нагадаємо, раніше прем’єрка німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг також рішуче виступила проти відновлення будівництва трубопроводу «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.

Читайте також: