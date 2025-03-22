Стали відомі дата і час, коли Папа Римський з'явиться на публіці

Папа Римський Франциск планує з'явитися на публіці, привітати всіх та дати своє благословення.

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

Наразі стан здоров'я понтифіка стабільний, він продовжує лікування, присвячує себе роботі та молитвам.

"Папа має намір вийти завтра з лікарні Джемеллі незабаром після 12:00, щоб привітати людей і благословити їх. Текст молитви "Ангелус" буде опубліковано, як і в попередні неділі. Представники Vatican Media будуть присутні для зйомок і поширення зображень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через хворобу понтифік буде вчитись заново говорити.

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