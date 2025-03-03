Стан Папи Римського: у Ватикані зробили заяву

Папа Римський пережив два епізоди гострої дихальної недостатності, він знову перебуває на штучній вентиляції легень.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, викликаної накопиченням слизу, який обидва рази аспірували.

"Сьогодні Святіший Отець переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, спричинені значним накопиченням ендобронхіального слизу та наступним бронхоспазмом. Тому лікарі зробили дві бронхоскопії з потребою видалити виділення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень під час госпіталізації. Тож стан Папи Римського залишається критичним. Раніше йшлося і про те, що до проблем з диханням додалась ниркова недостатність.

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