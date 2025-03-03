Состояние Папы Римского: в Ватикане сделали заявление

Папа Римский пережил два эпизода острой дыхательной недостаточности, он снова находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Папа Франциск перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной накоплением слизи, которую оба раза аспирировали.

"Сегодня Святейший Отец перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванные значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Поэтому врачи сделали две бронхоскопии с необходимостью удалить выделение", — говорится в сообщении.

Напомним, у Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких во время госпитализации. Так что состояние Папы Римского остается критическим. Раньше говорилось и о том, что к проблемам с дыханием добавилась почечная недостаточность.

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