Папа Римский в критическом состоянии: что говорят врачи

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать здоровье понтифика, но, по их словам, он будет оставаться под наблюдением медиков.

Папа Римский Франциск переживает тяжелое состояние из-за сложной легочной инфекции. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, но главной угрозой остается риск развития сепсиса.

Об этом пишет Fox 5.

88-летний Папа Франциск оказался в критическом состоянии после обострения астматического респираторного кризиса, нуждавшегося в интенсивной кислородной терапии. По данным Ватикана, понтифик остается в сознании, но его состояние вызывает беспокойство.

На прошлой неделе Папу госпитализировали с тяжелой легочной инфекцией, приведшей к значительному ухудшению здоровья. В последнем официальном сообщении Ватикана отмечено, что понтифик нуждался в переливании крови, поскольку у него обнаружили состояние, связанное с анемией.

"Святейший Отец провел день в кресле, однако его боль стала сильнее, чем накануне. На данный момент прогноз врачей остается сдержанным", — говорится в заявлении Ватикана.

Медики отмечают, что состояние Папы Франциска остается нестабильным, а самой серьезной угрозой является сепсис – опасная инфекция крови, которая может возникнуть из-за осложнений пневмонии.

Напомним, Кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа может покинуть престол.

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