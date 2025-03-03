Почему кошки делают странные гримасы, чувствуя запахи

Кошки, как и многие другие животные, включая их диких родственников, воспринимают феромоны – химические сигналы, которые используются для общения между представителями одного вида.

Иногда, когда кошка что-то нюхает, ее мордашка приобретает необычное выражение, будто она поражена или даже оттолкнута запахом. Однако это совсем не означает, что она испытывает неприятный аромат. На самом деле, такая реакция – часть сложного процесса анализа химических сигналов в окружающей среде.

Об этом рассказывает Live Science.

Кошки, как и многие другие животные, включая их диких родственников, воспринимают феромоны – химические сигналы, которые используются для общения между представителями одного вида. Для их распознавания они используют вомероназальный орган, также известный как Якобсон, расположенный в верхнем небе.

Этот орган работает независимо от основной обонятельной системы, воспринимающей обычные запахи. "Когда кошка сталкивается с феромонами, она анализирует их не так, как обычные запахи. Она инстинктивно открывает рот, немного задирает губы – это называется реакцией Флемена", – объясняет Алекс Тейлор, консультант по поведению кошек в International Cat Care. Благодаря такой реакции, молекулы феромона легче попадают в вомероназальный орган, что усиливает способность кошки расшифровывать химические сообщения.

Феромоны обладают широким спектром функций. По словам Тейлора, они помогают кошкам обозначать территорию, устанавливать социальные связи между матерями и котятами, а также сигнализировать о готовности к спариванию. "Может показаться, что кошка гримасничает, но на самом деле это поведение не имеет эмоционального значения – это просто способ выявления и анализа феромонов", – подчеркивает эксперт.

"Интересно, что собаки известны своим исключительным обонянием, но это касается главным образом их носовой системы", — отметил Лосос. "Коты, в свою очередь, имеют в три раза больше разновидностей рецепторов в своем вомероназальном органе, чем собаки. Это заставляет некоторых исследователей предполагать, что общая способность кошек распознавать запахи может быть не менее развита, чем у собак."

Исследования также показывают, что следы вомероназального органа можно найти даже у людей – рудиментарные остатки этой структуры расположены в носовой перегородке. Однако нет четких доказательств того, что эта рудиментарная версия органа выполняет некую функцию в современном химическом восприятии человека.