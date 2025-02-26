Монстр из глубин: рыбак поймал существо, испугавшее социальные сети (видео)

Некоторые пользователи соцсетей сравнили существо с инопланетянином, а некоторые даже предположили, что оно не имеет земного происхождения.

Российский рыбак Роман Федорцов привлек внимание социальных сетей, опубликовав видео с загадочным глубоководным существом.

В ролике, выложенном в Instagram, он продемонстрировал рыбу с лукообразным телом, суженными глазами и зияющей пастью, что сразу вызвало шквал реакций в комментариях.

Федорцов выловил морского обитателя в северной части Тихого океана и ролик про его находку быстро стала вирусным. Некоторые пользователи соцсетей сравнили существо с инопланетянином, а некоторые даже предположили, что оно не имеет земного происхождения.

Впоследствии рыбак объяснил, что это редкий представитель морских лучеперых рыб — Aptocyclus ventricosus, или гладкая рыба-лягушка. Этот вид обитает на больших глубинах и может достигать 44 см в длину. Необычный вид рыбы, вероятно, вызван резким изменением давления во время подъема с глубины, из-за чего ее тело приобрело раздутый вид.

Видео с "древним морским монстром" вызвало бурные обсуждения. Одни пользователи сравнили его с персонажами из фильмов "Чужой", "Люди Икс" или даже с Волдемортом из "Гарри Поттера", другие шутили, что рыбу выловили в "Чернобыле".

Рыболов поймал существо, похожее на инопланетянина

Реакция была смешанной: кто-то восхищался уникальным существом, а кто-то, наоборот, призывал его уничтожить. Однако одно бесспорно – находка снова привлекла внимание к таинственным обитателям океанских глубин.

Раньше рыбак нашел существо, похожее на чизбургер. Мужчина опубликовал фото морского существа и вызвал дискуссию в Сети.