Стала известна дата и время, когда Папа Римский появится на публике

Папа Римский Франциск планирует явиться на публике, поздравить всех и дать свое благословение.

Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

В настоящее время состояние здоровья понтифика стабильное, оно продолжает лечение, посвящает себя работе и молитвам.

"Папа намерен выйти завтра из больницы Джемелли вскоре после 12:00, чтобы поздравить людей и благословить их. Текст молитвы "Ангелус" будет опубликован, как и в предыдущие воскресенья. Представители Vatican Media будут присутствовать для съемок и распространения изображений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что по болезни понтифик будет учиться заново говорить.

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