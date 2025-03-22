Європа працює над планом заміни США в НАТО: що відомо

У Європі побоюються, що неодноразові погрози Трампа послабити чи вийти з Північноатлантичного альянсу можуть втілитись у реальність.

Найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Також країни Європи намагаються підготуватись до можливого одностороннього виходу США з НАТО.

Про це, як передає Oboz.ua, йдеться у статті Financial Times. Видання посилається на слова чотирьох проінформованих європейських посадовців.

Йдеться про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа про передачу обов'язків з оборони континенту європейським державам протягом наступних 5-10 років. Також у Європі побоюються, що неодноразові погрози Трампа послабити чи вийти з Північноатлантичного альянсу можуть втілитись у реальність.

На сьогоднішній день Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держав, які беруть участь у неформальних, але структурованих обговореннях. Основна мета полягає у розробці плану передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям та представленні його США перед щорічним самітом лідерів НАТО у Гаазі у червні 2025 року.

За попередніми даними, пропозиції європейських держав включатимуть зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат та нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень.

За оцінками чиновників, для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США, за винятком ядерного стримування, знадобиться від 5 до 10 років посилених витрат.

Нагадаємо, оборонні гіганти ЄС прагнуть зменшити залежність від США.