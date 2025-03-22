Европа работает над планом замены США в НАТО: что известно

В Европе опасаются, что неоднократные угрозы Трампа ослабить или выйти из Североатлантического альянса могут воплотиться в реальность.

Крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США. Также страны Европы пытаются подготовиться к возможному одностороннему выходу США из НАТО.

Об этом, как передает Oboz.ua, говорится в статье Financial Times. Издание ссылается на слова четырех проинформированных европейских чиновников.

Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче обязанностей по обороне континента европейским государствам в течение следующих 5-10 лет. Также в Европе опасаются, что неоднократные угрозы Трампа ослабить или выйти из Североатлантического альянса могут претвориться в реальность.

На сегодняшний день Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы находятся среди государств, участвующих в неформальных, но структурированных обсуждениях. Основная цель состоит в разработке плана передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представлении его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне 2025 года.

По предварительным данным, предложения европейских государств будут включать в себя обязательства по увеличению европейских оборонных расходов и наращиванию военного потенциала с целью убедить Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий.

По оценкам чиновников, для достижения уровня, позволяющего заменить большинство военных возможностей США, за исключением ядерного сдерживания, потребуется от 5 до 10 лет усиленных расходов.

Напомним, оборонные гиганты ЕС стремятся снизить зависимость от США.