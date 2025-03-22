Міхнік розповів про коварний план Трампа та Путіна щодо України

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін тільки на словах кажуть про мир в Україні, насправді у них є інша мета щодо нашої країни.

Про це розповів польський громадсько-політичний діяч, дисидент Адам Міхнік інтерв'ю Еспресо.

"Те, що я бачу в логіці Трампа і взагалі те, що я бачу в логіці цілої ситуації, то це 30-ті роки. Трамп і Путін говорять про мир, Чемберлен і Гітлер теж говорили про мир і для цієї цілі треба було покінчити із Чехословаччиною. Сьогодні, йдучи цим політичним шляхом, пропонується спільними зусиллями Трампа і Путіна знищити Україну", - сказав він.

Він підкреслив, що Європа не може залишатися байдужою до ситуації і повинна чітко заявити, що кожен європеєць має ідентифікувати себе з Україною та відстоювати її позицію.

За його словами, поразка України й перемога Путіна стане поразкою для всього світу. Він наголосив на важливості підтримки ідеї європейської інтеграції, яка має бути відкритою для України, та зазначив, що жоден реальний компроміс з Путіним неможливий.

Міхнік сказав, що це шанс для Польщі, Європи та України, особливо для України. Він зазначив, що немає місця для компромісів з Путіним, назвавши його брехуном і маніпулятором. За його словами, єдиною правильною відповіддю є інтеграція Європи та підтримка України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, заявив, що найбільша проблема у врегулюванні війни Росії проти України полягає в Криму та "так званих чотирьох регіонах" — Донбасі, Луганську та ще двох, а також готовності визнати їх російськими.

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