Путін запропонував Україні відновити прямі переговори і назвав дату

Диктатор Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.

Про це він заявив під час пресконференції перед західною пресою та російськими пропагандистами.

«Відновити прямі переговори, причому, наголошу, без жодних попередніх умов. Розпочати пропонуємо без зволікання, вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі, там, де вони проводилися раніше, і там, де їх було перервано. Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів», — заявив Путін.

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Зокрема, російський диктатор заявив, що Україна нібито порушувала попередні перемирʼя.

Путін додав, що має звернутися до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з цією пропозицією, і тепер «рішення за Україною».

Раніше повідомлялося, що у заяві американського президента Дональда Трампа йшлося, що США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

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