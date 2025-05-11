Речниця Держдепу про Росію

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Сполучені Штати будуть судити Росію за її дії щодо припинення вогню у війні проти України, а не за заявами Кремля.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи зустріч лідерів Коаліції охочих у Києві, інформує News Nation.

«Держсекретар сказав, що ми будемо судити Росію не за словами, а за діями», — сказала Брюс.

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Крім того, вона зазначила, що Сполучені Штати прагнуть розвивати економічне партнерство з Україною.

«Ми також знаємо, що у нас є велика угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише у критично важливі корисні копалини, але й в інші джерела енергії. Ідеться не про використання доларів американських платників податків, а про те, що прибутки від цієї угоди частково надходитимуть у фонд, який допоможе Україні відновитися», — заявила Брюс.

Вона зазначила, що Сполучені Штати прагнуть припинення вогню в Україні, щоб можна було почати відбудову країни.

«Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов’язане з переговорами про припинення вогню і війну, але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. Ми також знаємо, що Україні доведеться відбудовуватися. Але водночас ми неодноразово наголошували: щоб рухатися вперед у врегулюванні конфлікту, має бути припинення вогню», — додала Брюс.

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Раніше повідомлялося, що у заяві американського президента Дональда Трампа йшлося, що США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.