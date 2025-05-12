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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: три ритуала для расцвета
Обратите внимание на ритуалы во время цветочного полнолуния 12 мая 2025 года.
Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года — это момент энергетического подъема, который призывает к внутреннему и внешнему расцвету. трансформации и чувственность весны
Ритуал 1: "Цветочное намерение"
Вечером 12 мая зажгите белую свечу и возьмите живой цветок (или несколько). Произнесите:
«Как этот цветок раскрывается до света, так и я открываюсь для своего пути. Я готов/готов принять свое расцветание».
После этого запишите три своих намерения на ближайший лунный цикл. Сохраните лепестки в дневнике или в волшебном мешочке.
Ритуал 2: "Очистка росой"
Ранним утром, если есть возможность, выйдите босиком на траву и прикоснитесь к росе. того, что сдерживало мой расцвет».
Ритуал 3: "Садение мечты"
Посадите цветок или зелень в почву (даже в горшок). В процессе мысли вкладывайте в землю свою мечту – будто она будет прорастать вместе с растением. Поставьте его в светлое место. Ухаживая, каждый день напоминайте себе: «Я расту вместе с этой мечтой» .
Особенности периода:
Энергетика полная в Скорпионе усиливает эмоциональную глубину, интуицию, способность к очищению от токсического.
Цветочное полнолуние символизирует пик весеннего буйства — пора лелеять себя, как самый ценный цветок.
Избегайте конфликтов, токсических разговоров, самокритики – все сейчас усиливается.
Хорошо отпускать: старые связи, убеждения, программы самообесценивания.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.