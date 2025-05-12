Цветочное полнолуние 12 мая 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Цветочное полнолуние / © ТСН

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на цветочное полнолуние 12 мая 2025 года рассказывает, что Овнам следует задуматься над улучшением своего финансового положения, а Тельцам – наслаждаться тем, что у них есть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на цветочное полнолуние 12 мая 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

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Задумайтесь над укреплением своего финансового положения. Протестируйте любимого или любимую жажду денег. При поиске работы выберите достойный вариант.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Проведите выходные вместе со второй половинкой. Отдохните от работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Колесница"

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Вы знаете, куда следует двигаться, но боитесь этого. Отправьтесь в путешествие с партнером или партнершей. На работе возможны командировки.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Освойте себя. Доверяйте внутренней силе. А для лучшей работы найдите внутренний стержень.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

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Все меняется. В отношениях изменения неизбежны. Задумайтесь о смене работы.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Действуйте. В любви добавьте страсти, а в решении рабочих вопросов будьте активнее.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

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Впереди – новые открытия. Двигайтесь в отношениях и развивайтесь в профессиональной сфере.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. Убедитесь, что эти отношения не напрасны. Ищите лучший вариант для использования своего профессионализма.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка кубков"

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Сил остается все меньше и меньше. Пора задуматься, стоит ли эти отношения продолжать дальше. В движении по карьерной лестнице стоит сделать перерыв.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Прекрасный период для самоуглубления. В эти выходные подумайте, куда двигаться дальше во всех сферах жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз жезлов"

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Отдайтесь страсти. Действуйте активно в отношениях. Проявите свой характер по рабочим вопросам.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте интуиции. В отношениях откройте сердце. Прислушивайтесь к интуиции на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.