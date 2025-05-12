Таропрогноз на 12-18 мая 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро появились несколько веков назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро – это гораздо больше, чем просто мантический инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Солнце"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

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Перед вами – чистая страница. Поверьте в то, что определенные проблемы в отношениях, если они есть, решаться быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и радуйтесь. Любите жизнь, и будете принимать себя такой, какой вы есть.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

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Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь пентаклей"

Эта карта рассказывает о труде, ответственности, настойчивости, реалистичности, традиционности, догматизме, верности, желании выполнить определенные задачи, но в то же время осторожность, боязнь потерять свой шанс, медленное продвижение вперед.

Сейчас стоит быть честным с самим собой и узнать, что трудолюбие может обернуться для вас отрицательными качествами. Сейчас нужно овладеть собой и выполнить работу, не имея к ней никаких чувств. Наведите порядок в финансах. Пора разбудить спящие принципы, чтобы улучшить свою жизнь.

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Вы честны и серьезны, хотите вкладывать свое время и силы в свой проект, но без страсти и энтузиазма. Не скрывайте свои внутренние чувства. Избавьтесь от пессимизма, чтобы двигаться дальше. Не упустите свой шанс из-за страха перед переменами. Воспользуйтесь потенциальными возможностями и вы добьетесь успеха.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .