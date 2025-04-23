Как Марс стал пустыней: NASA нашло ключ к климатической катастрофе

Марс / © Pixabay

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После 13 лет исследований и более 34 км преодоленной марсианской почвы, марсоход NASA Curiosity совершил открытие, которое может кардинально изменить наше понимание истории планеты. В образцах пород из кратера Гейла ученые обнаружили значительные залежи сидерита — железного карбоната, что может объяснить, как Марс потерял свою густую атмосферу и превратился в безжизненную пустоту.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Согласно результатам, в сульфатных слоях горы Шарп был найден минерал, которого раньше не хватало для полноценной теории о древней атмосфере Марса. Его наличие подтверждает: когда-то планета имела плотную атмосферу с CO₂, которая согревала поверхность и позволяла существовать воде в жидком состоянии.

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«Мы впервые получили прямое доказательство, что Марс обладал сильной углекислотной атмосферой. Это помогает понять, как она исчезла и почему вода покинула поверхность», — объяснил главный автор исследования Бенджамин Тутоло из Университета Калгари.

Как атмосфера Марса «осела» в камень

Модель, которую предложили ученые, демонстрирует, что CO₂ взаимодействовал с водой, образуя карбонаты — в частности, сидерит.

«Это как страница из геологического дневника, который ведет учет последних 3,5 миллиарда лет», — отметил Томас Бристоу из NASA.

Почему ученые не видели карбонатов раньше? Все просто: они были спрятаны под слоями сульфатов, блокирующих инфракрасное излучение. То есть с орбиты эти минералы были невидимы. Но Curiosity, используя бурь и инструмент CheMin, смог получить образцы на глубине 3-4 см и детально проанализировать их.

Если подобные сидериты найдутся и в других частях планеты, это станет подтверждением, что в древности Марс был гораздо более похож на молодую Землю.

Почему Земля — зеленая, а Марс — красный?

«Когда на Земле уже зарождалась жизнь, Марс начал терять свои жизненные перспективы. Это открытие дает нам ответ на вопрос, почему эти две планеты пошли по таким разным путям развития», — рассказал Эдвин Кайт из Чикагского университета.

Следующая цель исследователей — поиск подобных карбонатных образований в других регионах Марса. Это поможет составить полную картину его климатической эволюции и шансы на существование старой жизни.

Напомним, ранее ученые обнаружили новое доказательство возможной жизни на Марсе. Согласно анализу, под поверхностью планеты могут быть «карманы» с жидкой водой, в которой потенциально могла возникнуть жизнь.