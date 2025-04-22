Марс имел несколько "водных" эпох: новое открытие ученых

Марс / © pixabay.com

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Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро свидетельство по меньшей мере двух разных эпох, когда на Марсе существовали благоприятные условия для жизни.

Об этом сообщило издание Scitechdaily.

Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия), используя инновационный метод анализа, нашли два слоя минералов, образованных в водной среде, но в разное время и на разной глубине.

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Один слой возник около поверхности, тогда как другой — на глубине более 80 метров. Это свидетельствует, что вода на Красной планете появлялась неоднократно, создавая периоды, потенциально пригодные для микробных форм жизни.

Ключевым инструментом исследования стал PIXL на борту Perseverance, который с помощью рентгеновского обратного рассеяния впервые провел детальный анализ марсианских пород непосредственно на месте.

Следующим шагом станет возвращение образцов на Землю, где их детальный анализ может подтвердить, существовала ли когда-то жизнь на Красной планете.

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