Существо с самым большим сердцем способно выживать при температуре 400°C

Чешуйчатая улитка

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Сердце чешуйчатой улитки занимает около 4 процентов объема ее тела и по этому параметру считается самым большим в животном мире. Такая особенность позволяет ей существовать в глубинах Индийского океана в среде гидротермальных источников, где вода может нагреваться до 400 градусов Цельсия.

Об этом сообщает издание Live Science.

Гигантское сердце улитки обеспечивает кислородом в условиях значительных глубин не только ее, но и симбиотические бактерии, живущие в пищеводной железе и выполняющие роль своеобразной внутренней «пищевой фабрики».

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Еще одной необычной приметой этого существа является защитный панцирь, состоящий из сотен мелких чешуек. Они плотно перекрываются, как кольчуга, и содержат в своем составе железо. Улитка, которую также называют «вулканической», укрепляет эти чешуйки, поглощая минералы из горячих гидротермальных выбросов.

При этом его броня дополнительно укрепляется благодаря реакции внутренней серы с ионами железа, что приводит к образованию наночастиц сульфида железа. Чешуйчатая улитка — единственное известное многоклеточное животное, скелет которого укреплен этим металлом.

Когда Национальный музей Уэльса приобрел несколько образцов этих улиток, кураторы получили четкую инструкцию: избегать использования воды в растворе для консервации, иначе уникальные панцири просто начнут ржаветь.

Эти существа медленно ползают на дне океана на глубине около 2780 метров и известны науке лишь с трех небольших гидротермальных полей, расположенных к востоку от острова Маврикий, близ юго-восточного побережья Африки.

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Потенциальная среда обитания этих улиток оценивается примерно в 0,3 квадратных километра, но фактический ареал их распространения занимает лишь 0,02 квадратных километра. И даже этот небольшой клочок глубокого океана становится все более опасным для выживания уникальных улиток из-за активной деятельности человека.

Международный союз охраны природы (МСОП) внес чешуйчатых улиток в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

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