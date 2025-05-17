Луна медленно удаляется от Земли: грозит ли нам ее потеря

Почему Луна удаляется от Земли. / © Pixabay

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По данным NASA, расстояние между Землей и Луной растет примерно на 3,8 сантиметра каждый год. Это очень медленный процесс — он происходит с такой же скоростью, как растут наши ногти.

Поэтому медленное удаление продолжительность наших дней постепенно увеличивается — исследования показывают, что с конца 1600-х годов средняя длина суток растет примерно на одну миллисекунду за каждый век.

А как же NASA смогли зафиксировать столь медленное отклонение Луны? Ответ кроется в миссиях “Аполлон” более полувека назад, когда астронавты установили на лунной поверхности специальные отражатели света, позволившие точно измерять расстояние до спутника.

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С этого времени ученые посылают лазерные лучи к отражателям на Луне и отслеживают, сколько времени занимает их возвращение на Землю. Благодаря этому методу они смогли очень точно определить, с какой скоростью Луна постепенно удаляется от нас.

Медленное увеличение расстояния между Землей и Луной происходит из-за гравитационной борьбы между ними. Гравитация Луны вызывает приливы — океаны поднимаются в его сторону.

По словам NASA, поскольку Земля вращается быстрее, чем Луна движется вокруг нее, повышенная гравитация от приливной волны на Земле пытается разогнать Луну. В то же время Луна тянет Землю назад, замедляя ее вращение. Это взаимодействие создает трение, через которое Луна постепенно отходит на большую орбиту.

Именно расширение орбиты влечет за собой постепенное увеличение расстояния между Луной и Землей из года в год.

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А может Луна когда-нибудь исчезнуть для нас? Ответ — нет.

По прогнозам NASA, через примерно 50 миллиардов лет Луна удалится настолько, что Земля и Луна станут гравитационно “закрепленными” друг за другом — они прекратят двигаться в разные стороны. В результате только половина планеты (и ее жителей) сможет видеть Луну, ведь другая часть всегда будет обращена в другую сторону.

Однако солнце, скорее всего, повлияет на это задолго до того. Ученые предполагают, что примерно за 5 миллиардов лет солнце превратится в огромную красную звезду, которая поглотит и Землю, и Луну.

Поэтому остается надеяться, что наши потомки смогут наблюдать это событие с безопасного расстояния на другой планете, которую они научат осваивать.

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