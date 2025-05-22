Ексрадник президента США назвав головного союзника України в команді Трампа

Болтон вважає, що Рубіо — найперший, з ким Україна може працювати / © Associated Press

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З усіх високопосадовців в адміністрації президента США Дональд Трампа держсекретар Марко Рубіо, мабуть, найприхильніше ставиться до України.

Таку думку висловив радник з національної безпеки президента Трампа у 2018-2019 роках Джон Болтон в інтерв’ю LIGA.net.

Рубіо є одним із перших, з ким Україна може працювати та доносити свої інтереси, каже Болтон. Крім того, намагався допомогти Майк Волтц.

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«Але справжнє питання полягає в тому, чи Рубіо або хтось із решти дійсно намагаються вплинути на Трампа, чи вони просто слухають, що він говорить, і кажуть: „Так, сер“. Ззовні це дуже важко визначити. Схоже, що відбувається саме останнє», — зазначив Болтон.

Також ексрадник Трампа заспокоїв, що Україна має «дуже багато друзів» у Конгресі.

«Чимала частина з них є палкими прихильниками, а багато хто з республіканців просто залякані Трампом. Але є багато прихильників, республіканців і демократів. І їхні зусилля переконати Трампа не відмовлятися від тих кроків, які були зроблені з моменту вторгнення, я думаю, дуже важливі», — зазначив Болтон.

Він радить шукати й інших посадовців в адміністрації, які відкриті для обговорень питань допомоги Україні. На думку Болтона, це може бути також директор ЦРУ Джон Редкліф.

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«Я думаю, що це варто розглянути. Але з усіх них на цей момент, мені здається, Рубіо є найімовірнішим», — підсумував ексрадник Трампа.

Раніше Джон Болтон відповів, чи спіткає Україну сценарій Афганістану.