Чи спіткає Україну сценарій Афганістану: ексрадник Трампа відповів

Джон Болтон / © Associated Press

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Дональд Трамп критикував Джо Байдена за виведення військ з Афганістану. Але зараз позиція Трампа щодо України може нагадувати такий собі «Афганістан-2».

Чи усвідомлює президент США можливість сценарію краху України, відповів радник з національної безпеки президента Трампа у 2018-2019 роках Джон Болтон в інтерв’ю LIGA.net.

«На мою думку, Трамп вважає Афганістан ще однією проблемою Байдена. Хоча Байден просто реалізував угоду Трампа про виведення військ. Його не хвилювало, що станеться з Афганістаном після відходу США й НАТО. І, на жаль, те, що сталося, було абсолютно передбачуваним. Уряд впав під натиском Талібану. Якщо Америка відмовляється від Афганістану, це стає сигналом для Росії і Китаю, що ми (США — Ред.) не маємо рішучості захистити наші інтереси», — каже ексрадник.

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На думку Болтона, існує чіткий зв’язок між рішенням про виведення військ з Афганістану і вторгненням РФ до України.

«Вони (Росія — Ред.) побачили влітку 2021 року, що Байден не впорався з захистом американських інтересів, і подумали, що можуть отримати таку ж реакцію від Байдена, якщо вторгнуться до України», — зазначив він.

Ексрадник Трампа визнає, що його колишній бос вважає Росію другом. «Він боїться протистояти Путіну та заявити, що вторгнення було незаконним і що Путіну потрібно повернути війська на свою територію. А він сказав, що вже віддав це Путіну. Це — величезна проблема», — підсумував політик.

Раніше у виданні Financial Times опублікували статтю про те, як Трамп розвертається спиною до України після розмови з Путіним.

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