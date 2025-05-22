Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Телефонна розмова президента США Дональда Трамп з президентом Росії Володимиром Путіним викликала побоювання, що Вашингтон може відмовитись від участі у врегулюванні війни в Україні.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Результати розмови Трампа з Путіним стривожили Україну та ЄС

Телефонна розмова Трампа з Путіним 19 травня завершилась на доволі позитивній ноті для обох лідерів. Трамп, зокрема, висловив сподівання на майбутню «масштабну торгівлю» між Росією та США після завершення «катастрофічного 'кривавого побоїща».

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Як зазначив радник президента Росії Юрій Ушаков, розмова тривала дві години і відбувалася настільки тепло, що ані Путін, ані Трамп не хотіли завершувати її першими.

Однак у Києві та європейських столицях на цю бесіду відреагували з тривогою. У США не прозвучало жодного заклику до Росії припинити бойові дії. Більше того, зі слів американської сторони, Трамп дав зрозуміти, що США більше не братимуть активної участі як посередник у мирних зусиллях, залишаючи сторони конфлікту сам-на-сам.

Після розмови Зеленський попередив: «Дуже важливо для всіх нас, щоб США не відсторонювалися від переговорів і прагнення до миру, тому що єдиний, хто виграє від цього — це Путін».

Це стало важливою віхою за понад три роки повномасштабної війни. Президент США, який обіцяв зупинити війну від перших днів свого можливого другого терміну, мав такий вигляд, ніби готовий змиритися з продовженням конфлікту та дати волю Кремлю.

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Європейських союзників насторожило те, що США начебто готові поступитися Києвом заради поліпшення відносин з Москвою. Показовим стало й те, що Трамп запропонував альтернативного посередника у перемовинах — Папу Лева XIV. Як написав він у Truth Social, «Ватикан… висловив зацікавленість у проведенні переговорів».

Розмова з Трампом стала перемогою для Путіна

Після спілкування з Путіним Трамп провів ще одну телефонну розмову — цього разу з європейськимилідерами. Під час неї американський лідер чітко дав зрозуміти: США не лише відступають від посередництва, а й не тиснутимуть на Москву під час потенційних перемовин із Києвом.

Це стало різкою зміною позиції, адже всього кілька днів тому Трамп разом із іншими західними лідерами заявляв про можливість нових санкцій проти Росії у разі відмови від припинення вогню. Однак, як сам він визнав пізніше, цього разу не згадав Путіну ані про попередні вимоги, ані про атаки на цивільну інфраструктуру.

«Ця розмова з Трампом була перемогою для Путіна. Було чітко сказано, що перемир’я найближчим часом не буде, тож Росія може продовжувати війну. І при цьому жодних нових санкцій не буде», — прокоментував експосол США в Україні Стівен Пайфер, який нині працює в Центрі міжнародної безпеки при Стенфорді.

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Про що домовилися Трамп із Путіним та яка була реакція України?

Схоже, що в ході перемовин було погоджено продовження прямих контактів між Москвою і Києвом, зокрема у Стамбулі, де перемовини відбулися 16 травня. Путін згадав про підготовку до меморандуму, який нібито міститиме «принципи, на яких базуватиметься мирна угода» та «можливе припинення вогню на певний час, якщо буде досягнуто відповідних домовленостей».

Однак у Києві цю ініціативу не зрозуміли.

«Ніхто не знає, що це таке, для чого воно [і] чому це важливо», — сказав український посадовець, знайомий із деталями переговорів.

Сам президент України також прокоментував, що пропозиція з меморандумом йому «невідома».

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«Росіяни вестимуть переговори на низькому рівні, обмінюватимуться паперами, а тим часом продовжуватимуть війну. Питання в тому, скільки ще Трамп терпітиме ці затягування», — заявив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

Багато хто переконаний, що Трампа більше цікавить не мир, а налагодження відносин із Кремлем.

«Схоже, Трамп зараз розглядає нормалізацію відносин із Росією як самоціль. Все інше підпорядковується цій меті», — вважає Ендрю Вайс із Фонду Карнегі.

Чому Путін зволікає з реальними переговорами?

Можливе зволікання Путіна з реальними перемовинами може свідчити про впевненість Росії у воєнному прогресі. Її війська активізували бойові дії на кількох ділянках фронту.

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За словами Роберта Лі з Foreign Policy Research Institute, Росія поступово просувається вперед і активно проводить набір новобранців.

«З військового погляду, думаю, Росія здатна утримувати темп бойових дій, враховуючи стабільний набір добровольців. Ймовірно, керівництво РФ вважає, що ще може покращити свої позиції на полі бою», — сказав Лі.

За його словами, літні погодні умови сприятимуть атакам, що може дати Кремлю додаткові переваги.

«Росія досі не досягла мінімальної мети — повного контролю над Донецькою і Луганською областями… тож, можливо, вона спробує захопити якомога більше територій цього літа, перш ніж серйозно братися за переговори», — вважає експерт.

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Нагадаємо, після розмови з Путіним 19 травня Трамп замість того, щоб вимагати від Кремля припинити агресію проти України, заявив, що Київ і Москва повинні самі домовлятися про умови миру. Крім того, очільник Білого дому повідомив, що США не підтримуватимуть нові санкції ЄС проти Росії. Більше того, Трамп уже натякнув на можливе відновлення торговельних відносин із Москвою після закінчення бойових дій.

За інформацією джерел Bloomberg, Трамп переконаний у перемозі Росії у війні. Він дав це зрозуміти лідерам ЄС після своєї розмови з Путіним.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб стверджує, що США не відмовилися від миротворчих зусиль і продовжать свою роль посередника у припиненні війни Росії проти України.