Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Телефонный разговор президента США Дональда Трамп с президентом России Владимиром Путиным вызвал опасения, что Вашингтон может отказаться от участия в урегулировании войны в Украине.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Результаты разговора Трампа с Путиным встревожили Украину и ЕС

Телефонный разговор Трампа с Путиным 19 мая завершился на довольно позитивной ноте для обоих лидеров. Трамп, в частности, выразил надежду на будущую «масштабную торговлю» между Россией и США после завершения «катастрофического „кровавого побоища“.

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Как отметил советник президента России Юрий Ушаков, разговор длился два часа и проходил настолько тепло, что ни Путин, ни Трамп не хотели завершать его первыми.

Однако в Киеве и европейских столицах на эту беседу отреагировали с тревогой. В США не прозвучало никакого призыва к России прекратить боевые действия. Более того, по словам американской стороны, Трамп дал понять, что США больше не будут принимать активного участия в качестве посредника в мирных усилиях, оставляя стороны конфликта один на один.

После разговора Зеленский предупредил: «Очень важно для всех нас, чтобы США не отстранялись от переговоров и стремления к миру, потому что единственный, кто выиграет от этого — это Путин».

Это стало важной вехой за более чем три года полномасштабной войны. Президент США, который обещал остановить войну с первых дней своего возможного второго срока, выглядел так, будто готов смириться с продолжением конфликта и дать волю Кремлю.

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Европейских союзников насторожило то, что США якобы готовы уступить Киев ради улучшения отношений с Москвой. Показательным стало и то, что Трамп предложил альтернативного посредника в переговорах — Папу Льва XIV. Как написал он в Truth Social, «Ватикан… выразил заинтересованность в проведении переговоров».

Разговор с Трампом стал победой для Путина

После общения с Путиным Трамп провел еще один телефонный разговор — на этот раз с европейскими лидерами. Во время него американский лидер четко дал понять: США не только отступают от посредничества, но и не будут давить на Москву во время потенциальных переговоров с Киевом.

Это стало резким изменением позиции, ведь всего несколько дней назад Трамп вместе с другими западными лидерами заявлял о возможности новых санкций против России в случае отказа от прекращения огня. Однако, как сам он признал позже, на этот раз не упомянул Путину ни о предыдущих требованиях, ни об атаках на гражданскую инфраструктуру.

«Этот разговор с Трампом был победой для Путина. Было четко сказано, что перемирия в ближайшее время не будет, поэтому Россия может продолжать войну. И при этом никаких новых санкций не будет», — прокомментировал экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, который сейчас работает в Центре международной безопасности при Стэнфорде.

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О чем договорились Трамп с Путиным и какой была реакция Украины?

Похоже, что в ходе переговоров было согласовано продолжение прямых контактов между Москвой и Киевом, в частности в Стамбуле, где переговоры состоялись 16 мая. Путин упомянул о подготовке к меморандуму, который якобы будет содержать «принципы, на которых будет базироваться мирное соглашение» и «возможное прекращение огня на определенное время, если будут достигнуты соответствующие договоренности».

Однако в Киеве эту инициативу не поняли.

«Никто не знает, что это такое, для чего оно [и] почему это важно», — сказал украинский чиновник, знакомый с деталями переговоров.

Сам президент Украины также прокомментировал, что предложение с меморандумом ему «неизвестно».

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«Россияне будут вести переговоры на низком уровне, обмениваться бумагами, а тем временем будут продолжать войну. Вопрос в том, сколько еще Трамп будет терпеть эти затягивания», — заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Многие убеждены, что Трампа больше интересует не мир, а налаживание отношений с Кремлем.

«Похоже, Трамп сейчас рассматривает нормализацию отношений с Россией как самоцель. Все остальное подчиняется этой цели», — считает Эндрю Вайс из Фонда Карнеги.

Почему Путин медлит с реальными переговорами?

Возможное промедление Путина с реальными переговорами может свидетельствовать об уверенности России в военном прогрессе. Ее войска активизировали боевые действия на нескольких участках фронта.

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По словам Роберта Ли из Foreign Policy Research Institute, Россия постепенно продвигается вперед и активно проводит набор новобранцев.

«С военной точки зрения, думаю, Россия способна удерживать темп боевых действий, учитывая стабильный набор добровольцев. Вероятно, руководство РФ считает, что еще может улучшить свои позиции на поле боя», — сказал Ли.

По его словам, летние погодные условия будут способствовать атакам, что может дать Кремлю дополнительные преимущества.

«Россия до сих пор не достигла минимальной цели — полного контроля над Донецкой и Луганской областями… поэтому, возможно, она попытается захватить как можно больше территорий этим летом, прежде чем серьезно браться за переговоры», — считает эксперт.

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Напомним, после разговора с Путиным 19 мая Трамп вместо того, чтобы требовать от Кремля прекратить агрессию против Украины, заявил, что Киев и Москва должны сами договариваться об условиях мира. Кроме того, глава Белого дома сообщил, что США не будут поддерживать новые санкции ЕС против России. Более того, Трамп уже намекнул на возможное восстановление торговых отношений с Москвой после окончания боевых действий.

По информации источников Bloomberg, Трамп убежден в победе России в войне. Он дал это понять лидерам ЕС после своего разговора с Путиным.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что США не отказались от миротворческих усилий и продолжат свою роль посредника в прекращении войны России против Украины.