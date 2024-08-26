Панічна атака: симптоми та як впоратися

Панічна атака — це раптовий й інтенсивний епізод тривоги, який супроводжується фізичними та емоційними симптомами. Все, що ви маєте знати та пам'ятати - з нею можна впоратися. Паніку можна взяти під контроль.

Панічна атака може виникнути без явної причини та бути реакцією на певний стресовий фактор. Під час панічної атаки людина відчуває дискомфорт, страх, передчуття неминучого лиха. У деяких випадках людині може здаватися, що вона помирає. На сторінці DoctorSood, M.D. розповіли, що робити, якщо ви побачили, що у вас або в когось почалася тривога чи панічна атака.

Вона може проявлятися різними фізичними та емоційними симптомами:

Прискорене серцебиття і тахікардія;

Задуха та труднощі з диханням;

Надмірна пітливість;

Тремор або дрижання;

Запаморочення;

Нудота. Можуть з’явитися біль у животі чи відчуття дискомфорту.

Оніміння або поколювання у руках, ногах або обличчі;

Страх або жах, часто без очевидної причини;

Відчуття неминучої загрози чи катастрофи. Враження, що ось-ось станеться щось лихе;

Втрата реальності. Може з’явитися відчуття, що ви не у собі чи що навколишній світ нереальний.

Як впоратися з панічною атакою:

Зосередьтеся на диханні

Спробуйте дихати повільно та глибоко. Вдихайте через ніс, рахуючи до чотирьох, затримайте дихання на кілька секунд, а потім видихайте через рот, також рахуючи до чотирьох.

Використовуйте техніки заземлення

Зверніть увагу на 5 предметів, які ви можете побачити. 4 предмети, до яких ви можете торкнутися. 3 звуки, які ви можете чути. 2 запахи, які ви можете відчути. 1 смак, який ви можете спробувати. Це допоможе вам зосередитися на навколишньому середовищі.

Зосередьтесь на позитивних думках

Когнітивна перебудова. Пам’ятайте, що панічна атака не є небезпечною і що всі її симптоми минають. Спробуйте замінити негативні думки на позитивні або нейтральні.

Шукайте підтримку

Поговоріть із кимось, кому ви довіряєте. Озвучення власних страхів може допомогти вам відчути себе краще. Можете подзвонити комусь з рідних, або близьким друзям, які можуть просто вислухати. Якщо панічні атаки повторюються чи серйозно впливають на ваше буденне життя, краще зверніться до лікаря.

Практикуйте заспокійливі вправи

Регулярні вправи, такі як йога, медитація чи прогулянки на свіжому повітрі, можуть допомогти зменшити загальний рівень стресу та тривоги.

Не намагайтеся контролювати панічну атаку. Розуміння того, що вона минеться може допомогти зменшити її інтенсивність. Проте памʼятайте, якщо ви або хтось із ваших близьких страждає на часті панічні атаки, важливо звернутися по професійну медичну допомогу.

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