Як побороти страх та ухвалити важливе рішення

Страх активізується, коли ми не можемо чітко визначити, що саме нас лякає. Він може ускладнювати ухвалення рішення, ми можемо боятися наслідків, але активна робота над розумінням ситуації допомагає зменшити його вплив. Основна проблема полягає в тому, що люди здебільшого не заглиблюються у розв'язання проблеми, не роблять крок вперед і просто відмовляються від можливостей.

Страх ухвалити неправильне рішення або "децидофобія" – термін, запроваджений філософом Волтером Кауфманом, – може вплинути на людей, навіть коли йдеться про найменший вибір, наприклад, що їсти на обід або що носити. Децидофобія може призвести до розмитості мислення, відсутності ясності та підвищеної залежності від думки інших, що спричиняє загальну втрату відчуття орієнтації та контролю.

Чи хотіли ви коли-небудь зробити щось, але не робили цього через страх, що про це подумають інші. На сторінці wantedlll вийшло нове відео зі спеціальною, дещо неоднозначною технікою, яка має допомогти вам в ухваленні болісного і складного рішення. Це доволі специфічна, але практична техніка, яка має назву "негативна візуалізація". Робити її можна двома різними способами.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли вам потрібно обирати між хоробрістю та вірою в себе і кроком назад, подумайте про смерть. Уявіть, що ви дуже хворі, перебуваєте в лікарні і вам залишилося жити лише один день. Просто подумайте, чого б ви могли хотіти саме цієї миті, розуміючи, що ваш шлях скінчився. Це спрацює, бо коли ви думаєте про смерть, усе розглядається в перспективі і ви починаєте менше перейматися тим, що подумають інші. Отже, ви вже знаєте, що маєте бути хоробрими, але ви все ще боїтесь зробити крок вперед, тож спробуємо звільнити вас від цього страху. Уявіть найгірший сценарій, що може статися, якщо ви зробите те, чого боїтеся, що станеться потім, що подумають інші люди та чи помрете ви в найгіршому фіналі вашої ситуації. Якщо відповідь – ні, тоді робіть те, чого зараз, саме в цей момент, ви боїтеся, адже смерть – один з найгірших фіналів, і якщо цього немає, чи не будете ви картатися, що відмовили собі в хоробрості та не пішли туди, де могли стати щасливими.

Страх перед ухваленням рішень і змінами, якими б не були наслідки, триматиме нас на місці, коли ми повинні рухатися вперед до нового досвіду.

Коли ми ухвалюємо рішення з підтекстом страху, важливо залишатися сміливими, але в основі сміливості має бути певна стратегія. Наш перший крок – це чітко зрозуміти, що саме хвилює нас, і лише після цього ми можемо зрозуміти, як саме діяти.

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