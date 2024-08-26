Паническая атака: симптомы и как с ней справиться

Паническая атака – это внезапный и интенсивный эпизод тревоги, сопровождающийся физическими и эмоциональными симптомами. Все, что вы должны знать и помнить – с ней можно справиться. Панику можно взять под контроль.

Паническая атака может возникнуть без явной причины и стать реакцией на стрессовый фактор. Во время панической атаки человек испытывает дискомфорт, страх, предчувствие неизбежной беды. В некоторых случаях человеку может казаться, что он умирает. На странице DoctorSood, MD рассказали, что делать, если вы увидели, что у вас или у кого-то началась тревога или паническая атака.

Она может проявляться разными физическими и эмоциональными симптомами:

Учащенное сердцебиение и тахикардия;

Удушье и трудности с дыханием;

Чрезмерная потливость;

Тремор или дрожь;

Головокружение;

Тошнота. Могут появиться боли в животе или чувство дискомфорта.

Онемение или покалывание в руках, ногах или лице;

Страх или ужас часто без очевидной причины;

Чувство неизбежной угрозы. Впечатление, что вот-вот произойдет что-то зловещее;

Потеря реальности. Может появиться ощущение, что вы не в себе или что окружающий мир нереален.

Как справиться с панической атакой:

Сосредоточьтесь на дыхании

Попытайтесь дышать медленно и глубоко. Вдыхайте через нос, считая до четырех, задержите дыхание на несколько секунд, а затем выдыхайте через рот и снова считайте до четырех.

Используйте технику заземления

Обратите внимание на 5 предметов, которые вы можете увидеть. 4 предмета, к которым вы можете прикоснуться. 3 звука, которые вы можете слышать. 2 запаха, которые вы можете ощутить. 1 вкус, который вы можете попробовать. Это поможет вам сосредоточиться на окружающей вас обстановке.

Сосредоточьтесь на положительных эмоциях

Когнитивная перестройка. Помните, что паническая атака не опасна и что все ее симптомы проходят. Попытайтесь заменить негативные эмоции на положительные или нейтральные.

Ищите поддержку

Поговорите с кем-то, кому вы доверяете. Озвучивание собственных страхов может помочь вам почувствовать себя лучше. Можете позвонить кому-то из родных или близким друзьям, которые могут просто выслушать. Если панические атаки повторяются или серьезно влияют на вашу повседневную жизнь, лучше обратитесь к врачу.

Практикуйте успокаивающие упражнения

Регулярные упражнения, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить общий уровень стресса и тревоги.

Не пытайтесь контролировать паническую атаку. Понимание того, что она пройдет может помочь уменьшить ее интенсивность. Однако помните, если вы или кто-то из ваших близких страдает частыми паническими атаками, важно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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