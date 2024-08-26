Паническая атака: симптомы и как с ней справиться

Паническая атака – это внезапный и интенсивный эпизод тревоги, сопровождающийся физическими и эмоциональными симптомами. Все, что вы должны знать и помнить – с ней можно справиться. Панику можно взять под контроль.
Паническая атака может возникнуть без явной причины и стать реакцией на стрессовый фактор. Во время панической атаки человек испытывает дискомфорт, страх, предчувствие неизбежной беды. В некоторых случаях человеку может казаться, что он умирает. На странице DoctorSood, MD рассказали, что делать, если вы увидели, что у вас или у кого-то началась тревога или паническая атака.
Она может проявляться разными физическими и эмоциональными симптомами:
- Учащенное сердцебиение и тахикардия;
- Удушье и трудности с дыханием;
- Чрезмерная потливость;
- Тремор или дрожь;
- Головокружение;
- Тошнота. Могут появиться боли в животе или чувство дискомфорта.
- Онемение или покалывание в руках, ногах или лице;
- Страх или ужас часто без очевидной причины;
- Чувство неизбежной угрозы. Впечатление, что вот-вот произойдет что-то зловещее;
- Потеря реальности. Может появиться ощущение, что вы не в себе или что окружающий мир нереален.
Как справиться с панической атакой:
Сосредоточьтесь на дыхании
Попытайтесь дышать медленно и глубоко. Вдыхайте через нос, считая до четырех, задержите дыхание на несколько секунд, а затем выдыхайте через рот и снова считайте до четырех.
Используйте технику заземления
Обратите внимание на 5 предметов, которые вы можете увидеть. 4 предмета, к которым вы можете прикоснуться. 3 звука, которые вы можете слышать. 2 запаха, которые вы можете ощутить. 1 вкус, который вы можете попробовать. Это поможет вам сосредоточиться на окружающей вас обстановке.
Сосредоточьтесь на положительных эмоциях
Когнитивная перестройка. Помните, что паническая атака не опасна и что все ее симптомы проходят. Попытайтесь заменить негативные эмоции на положительные или нейтральные.
Ищите поддержку
Поговорите с кем-то, кому вы доверяете. Озвучивание собственных страхов может помочь вам почувствовать себя лучше. Можете позвонить кому-то из родных или близким друзьям, которые могут просто выслушать. Если панические атаки повторяются или серьезно влияют на вашу повседневную жизнь, лучше обратитесь к врачу.
Практикуйте успокаивающие упражнения
Регулярные упражнения, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить общий уровень стресса и тревоги.
Не пытайтесь контролировать паническую атаку. Понимание того, что она пройдет может помочь уменьшить ее интенсивность. Однако помните, если вы или кто-то из ваших близких страдает частыми паническими атаками, важно обратиться за профессиональной медицинской помощью.
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