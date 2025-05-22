Переговори України та РФ: чи зможе Ватикан стати посередником

У Ватикані можуть відбутися йморвіні переговри між Україною та РФ / © ТСН.ua

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Україна та Росія можуть знову сісти за стіл переговорів — цього разу Ватикан розглядається як місце для зустрічі.

Наступний раунд переговорів із можливою участю міжнародних посередників планується на середину червня.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про потенційні переговори у Ватикані.

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США не виходить із процесу переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що США продовжують миротворчі зусилля як посередник у війні між Україною та Росією, повідомляє видання Yle.

«Посередників побільшало. Раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь», — зазначив Стубб.

Він зауважив, що це дає змогу Європі брати участь в обговореннях умов припинення вогню та мирної угоди.

Наступним етапом можуть стати технічні переговори, ймовірно, вже наступного тижня у Ватикані.

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Підготовка до нового раунду переговорів

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що з партнерами обговорюється можливість наступного раунду переговорів з Росією. Як майданчик для перемовин розглядається три країни: Туреччина, Ватикан або Швейцарія.

Як зазначив глава держави, Ватикан може «дуже сприятливою платформою» для переговорів.

З його слів також відомо, що головним питанням залишається організація зустрічі таким чином, щоб вона стала результативною.

«Я справді вважаю, що Папа Лев дійсно може надати нам допомогу І це дуже важливе повідомлення, яке я почув від нього під час нашої двосторонньої зустрічі, яка виявилася дуже результативною», — сказав глава української держави.

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Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна, окрім визначення місця для зустрічі із представниками РФ, пропонує розпочати новий етап врегулювання війни з Росією з масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000»

«Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ», — підкреслив Єрмак.

Ватикан як майданчик для переговорів

Ініціатива проведення переговорів у Ватикані підтримується низкою європейських лідерів, а також обговорювалася під час телефонних консультацій між президентом США Дональдом Трампом та європейськими політиками.

Раніше Папа Римський Лев XIV вже пропонував провести перемовини саме у Ватикані, після того, як очільник Кремля Володимир Путін не зʼявився на ініційовану ним зустріч у Стамбулі.

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Пропозицію щодо зустрічі представників України та РФ у Ватикані висловив й держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Ватикан є нейтральною територією «куди обом сторонам було б комфортно прийти».

Зокрема, про проведення переговорів у Ватикані говорила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц назвав Ватикан «останньою земною інстанцією» для переговорів між Україною і Росією.

За його словами, поки немає ознак швидкого завершення війни. Проте він наголосив на необхідності використання всіх дипломатичних засобів, зокрема й переговорів у Ватикані.

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«Але це, так би мовити, остання земна інстанція. Нам залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії», — заявив канцлер ФРН.

Що кажуть у Кремлі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна не ухвалили рішення щодо місця проведення мирних переговорів між Росією та РФ.

За його інформацією, Ватикан поки не надсилав Москві жодних пропозицій про співпрацю.

Пєсков при цьому наголосив, що Росія, мовляв, не зацікавлена в затягуванні роботи над меморандумом щодо припинення вогню. Водночас триває підготовка до масштабного обміну полоненими за схемою «1000 на 1000».

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Ватикан готується стати посередником

Тим часом Ватикан готується стати майданчиком для нового раунду переговорів між Україною та Росією.

Папа Римський Лев XIV, у розмові з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, підтвердив готовність Святого Престолу сприяти мирному діалогу, передає The Guardian.

«Знайшовши у Святого Отця підтвердження готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловила глибоку подяку Папі Леву XIV за його незмінну прихильність до миру», — йдеться в заяві Мелоні.

Попри те, що Ватикан уникає публічних заяв щодо переговорів, сам Лев XIV минулого тижня натякнув на готовність допомогти у мирному врегулюванні, пише The Washington Post.

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Під час зустрічі з представниками східних християнських церков він заявив:

«Святий Престол готовий надати ворогам можливість зустрітися і подивитися один одному в очі».

Однак професор Массімо Фаджіолі зауважив, що Ватикан стурбований політизацією процесу зміни понтифіка, пише Reuters. Він відзначив, що деякі уряди, зокрема Італії, тиснуть на Святий Престол щодо участі в мирних переговорах, які досі безрезультатні.

Джерело Reuters у Ватикані повідомило, що хоча Папа Римський відкритий до посередництва у глобальних конфліктах, то діє обережно, щоб не виглядати упередженим. Традиційно Ватикан працює за лаштунками, уникаючи публічності.

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Своєю чергою у The Washington Post наголошують, що попри складнощі, Папа Лев XIV рішуче налаштований на участь у миротворчому процесі.

Видання зауважує, якщо переговори у Ватикані таки відбудуться, це стане ключовим моментом його понтифікату та вплине на геополітичну конфігурацію Європи.

Коли відбудуться мирні переговори

Наступний раунд українсько-російських переговорів за участі США може пройти у Ватикані в середині червня, пише The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов із європейськими лідерами оголосив, що на переговори поїдуть держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Кіт Келлог.

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Проте Трамп не уточнив ролі країни, а під час обговорення умов припинення вогню заперечив використання терміну «безумовне».

Європейські лідери згодом відмовилися від використання цього формулювання.

«Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін «безумовне». Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника», — йдеться в матеріалі.

Серйозні перешкоди на шляху до перемовин

Український журналіст та політичний аналітик Віталій Портников на своєму YouTube-каналі повідомив про серйозні перешкоди, які виникають на шляху до мирних переговорів.

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Журналіст нагадав, що під час розмови із Дональдом Трампом, Путін запропонував підготувати меморандум щодо припинення вогню.

Після цієї розмови американський лідер відмовився від позиції щодо безумовного припинення вогню, ба більше — він заявив, що раніше не виступав із таким формулюванням.

«Така відмова Трампа, практично його перехід на бік російського президента, дає можливість Путіну висувати умови щодо припинення вогню», — зауважив аналітик.

Аналітик зазначив, що в США наголосили: якщо представлений документ від росіян буде звичайною «Фількіною грамотою», як наслідок на РФ може чекати новий пакет санкцій.

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Як зауважив Портников, в адміністрації Трампа такий хід подій не влаштовує.

Тому перемовини у Ватикані залежатимуть від:

того, яким буде зміст російського меморандуму;

реакції України та ЄС на пропозиції Путіна.

Портников розповів, що серед ймовірних сценаріїв розвитку події, може бути ситуація, коли США вважатимуть пропозиції президента РФ цілком прийнятними (зокрема й можливості для окупації нових земель — Ред.). Це відбуватиметься на тлі бажання Трампа налагодити стосунки з Путіним та «вдатися до спільних економічних оборудок».

Портников вважає, що Путін зацікавлений не у перемовинах чи особистій зустрічі із Трампом, а у демонстрації своєї величі.

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«Поки що президент Росії ані у розмовах із Трампом, ані у публічних виступах ні на йоту не відійшов від тих максималістських вимог, які блокували будь-який реалістичний переговірний процес», — сказав Портников.

Аналітик наголосив, що у росіян не буде перешкод дістатися до Ватикану завдяки Латеранському договору (дозволяє забезпечити безпечний прохід дипломатичних місій до Святого Престолу, — Ред.).

Однак питання в тому: чи зацікавлена РФ в мирних перемовинах, чи навпаки — лише у тому, щоб продемонструвати документ, який «поставить крапку на очікуваннях Трампа і його вдатися до нових гучних спроб виправдати свого улюбленця Путіна».

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Це були перші публічні переговори від березня 2022 року, коли Кремль висунув неприйнятні умови для капітуляції.

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Під час переговорів Москва висунула низку умов, які були неприйнятні не лише для України, а й для Європи та США.

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