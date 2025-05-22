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Біля штаб-квартири ЦРУ пролунали постріли: що сталося
Затримана охоронцями особа зараз перебуває під вартою.
У четвер, 22 травня, охоронці відкрили вогонь по невідомій людині, яка перебувала біля воріт штаб-квартири ЦРУ поблизу Вашингтона. Згодом її було затримано.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника ЦРУ.
За його словами, співробітники служби безпеки «вступили в переговори з людиною» біля головних воріт.
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що підозрюваною була жінка.
Речник відмовився розкрити будь-які інші деталі інциденту, окрім того, що затримана особа зараз перебуває під вартою.
Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що в людину постріляли, посилаючись на особу, обізнану з цим питанням.
Наразі невідомо, чому співробітники служби безпеки відкрили вогонь або що робила людина під час стрілянини.
ЦРУ зачинило головні ворота свого комплексу в Ленглі та наказало співробітникам шукати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, напередодні, 21 травня, у Вашингтоні внаслідок стрілянини було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю.