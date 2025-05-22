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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Біля штаб-квартири ЦРУ пролунали постріли: що сталося

Затримана охоронцями особа зараз перебуває під вартою.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ЦРУ

ЦРУ / © Associated Press

У четвер, 22 травня, охоронці відкрили вогонь по невідомій людині, яка перебувала біля воріт штаб-квартири ЦРУ поблизу Вашингтона. Згодом її було затримано.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника ЦРУ.

За його словами, співробітники служби безпеки «вступили в переговори з людиною» біля головних воріт.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що підозрюваною була жінка.

Речник відмовився розкрити будь-які інші деталі інциденту, окрім того, що затримана особа зараз перебуває під вартою.

Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що в людину постріляли, посилаючись на особу, обізнану з цим питанням.

Наразі невідомо, чому співробітники служби безпеки відкрили вогонь або що робила людина під час стрілянини.

ЦРУ зачинило головні ворота свого комплексу в Ленглі та наказало співробітникам шукати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, напередодні, 21 травня, у Вашингтоні внаслідок стрілянини було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю.

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