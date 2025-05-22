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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Стрілянина у Вашингтоні: вбито двох співробітників посольства Ізраїлю

Увечері середи, 21 травня, біля Столичного єврейського музею у Вашингтоні вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція на місці трагедії

Поліція на місці трагедії / © Associated Press

У Вашингтоні внаслідок стрілянини було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю. Поліція здійснює розслідування.

Про це пише NBC News.

Як зазначають журналісти, невідомий чоловік відкрив вогонь біля музею, поранивши чоловіка і жінку.

За словами трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, під час затримання чоловік кричав «Вільна Палестина».

Співробітники посольства виходили із заходу в музеї, стрілець чекав на них і відкрив вогонь по групі з чотирьох осіб. Підозрюваного ідентифікували як 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав стрілянину «огидним актом антисемітського тероризму».

Нагадаємо, на концерті американського репера Boosie Badazz сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь, коли виконавець виступав на сцені. На жаль, є постраждалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1546
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