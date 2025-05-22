ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1464
Время на прочтение
1 мин

Стрельба в Вашингтоне: убиты два сотрудника посольства Израиля

Вечером среды, 21 мая, у Столичного еврейского музея в Вашингтоне убили двух сотрудников посольства Израиля в США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте трагедии

Полиция на месте трагедии / © Associated Press

В Вашингтоне в результате стрельбы были убиты два сотрудника посольства Израиля. Полиция проводит расследование.

Об этом пишет NBC News.

Как отмечают журналисты, неизвестный мужчина открыл огонь у музея, ранив мужчину и женщину.

По словам трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, во время задержания мужчина кричал «Свободная Палестина».

Сотрудники посольства выходили с мероприятия в музеи, стрелок ждал их и открыл огонь по группе из четырех человек. Подозреваемый был идентифицирован как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма».

Напомним, на концерте американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, когда исполнитель выступал на сцене.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1464
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie