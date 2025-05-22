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Стрельба в Вашингтоне: убиты два сотрудника посольства Израиля
Вечером среды, 21 мая, у Столичного еврейского музея в Вашингтоне убили двух сотрудников посольства Израиля в США.
В Вашингтоне в результате стрельбы были убиты два сотрудника посольства Израиля. Полиция проводит расследование.
Об этом пишет NBC News.
Как отмечают журналисты, неизвестный мужчина открыл огонь у музея, ранив мужчину и женщину.
По словам трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, во время задержания мужчина кричал «Свободная Палестина».
Сотрудники посольства выходили с мероприятия в музеи, стрелок ждал их и открыл огонь по группе из четырех человек. Подозреваемый был идентифицирован как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма».
Напомним, на концерте американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, когда исполнитель выступал на сцене.