Стрельба в Вашингтоне: убиты два сотрудника посольства Израиля

Полиция на месте трагедии / © Associated Press

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В Вашингтоне в результате стрельбы были убиты два сотрудника посольства Израиля. Полиция проводит расследование.

Об этом пишет NBC News.

Как отмечают журналисты, неизвестный мужчина открыл огонь у музея, ранив мужчину и женщину.

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По словам трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, во время задержания мужчина кричал «Свободная Палестина».

Сотрудники посольства выходили с мероприятия в музеи, стрелок ждал их и открыл огонь по группе из четырех человек. Подозреваемый был идентифицирован как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма».

Напомним, на концерте американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, когда исполнитель выступал на сцене.

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