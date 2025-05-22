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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Военные предупредили об угрозе российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Утром 22 мая в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских беспилотников.

Об этом сообщили местные власти.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА", - сообщили в КМВА.

Между тем, ее глава Тимур Ткаченко уточнил , что к городу приближаются вражеские БпЛА, а потому возможна работа ПВО.

Заметим, что в столице сирены раздались в 07:39, а в Киевской области - в 07:20. "Покраснели" также соседние регионы. По информации мониторинговых каналов, в воздухе фиксируют 25 российских БпЛА.

Карта тревог на 08:40 четверга, 22 мая.

Карта тревог на 08:40 четверга, 22 мая.

Как сообщалось, ночью 22 мая российские беспилотники атаковали Украину. Работали силы ПВО. В частности, взрывы прогремели на Харьковщине, в Павлограде, Николаеве, Краматорском районе и тому подобное.

Заметим, военный аналитик Денис Попович отмечает, что РФ готовит "умные" дроны. Основная цель россиян — обеспечить безопасное прохождение дронов к цели, несмотря на попытки Украины перехватить их или изуродовать маршрут.

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