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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Военные предупредили об угрозе российских беспилотников.
Утром 22 мая в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских беспилотников.
Об этом сообщили местные власти.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА", - сообщили в КМВА.
Между тем, ее глава Тимур Ткаченко уточнил , что к городу приближаются вражеские БпЛА, а потому возможна работа ПВО.
Заметим, что в столице сирены раздались в 07:39, а в Киевской области - в 07:20. "Покраснели" также соседние регионы. По информации мониторинговых каналов, в воздухе фиксируют 25 российских БпЛА.
Как сообщалось, ночью 22 мая российские беспилотники атаковали Украину. Работали силы ПВО. В частности, взрывы прогремели на Харьковщине, в Павлограде, Николаеве, Краматорском районе и тому подобное.
Заметим, военный аналитик Денис Попович отмечает, что РФ готовит "умные" дроны. Основная цель россиян — обеспечить безопасное прохождение дронов к цели, несмотря на попытки Украины перехватить их или изуродовать маршрут.