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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне пытались прорваться через границу в Харьковской области: детали

Украинские военные оперативно уничтожили оккупантов, которым удалось прорваться через админграницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российские военные.

Российские военные. / © Associated Press

За прошедшие сутки, 20 мая, войска агрессорки России предприняли попытку прорыва госграницы Украины в Харьковской области.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Группа оккупантов пыталась пересечь границу в районе населенного пункта Строевка. По информации военных, впоследствии выяснилось, что на территорию Украины прорывались российские штурмовики.

Украинские защитники оперативно уничтожили оккупантов. Проникновение в Харьковскую область не допущено, отмечают в ОСУВ "Хортица".

Силы обороны продолжают контролировать ситуацию в приграничных районах, чтобы в случае любой угрозы предотвратить прорывы противника.

Напомним, военный аналитик Иван Ступак заявил, что российская армия пытается продавливать фронт на нескольких участках. Небольшое тактическое продвижение есть на Покровском направлении, а также на границе Курской и Сумской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

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