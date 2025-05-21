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Россияне пытались прорваться через границу в Харьковской области: детали
Украинские военные оперативно уничтожили оккупантов, которым удалось прорваться через админграницу.
За прошедшие сутки, 20 мая, войска агрессорки России предприняли попытку прорыва госграницы Украины в Харьковской области.
Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
Группа оккупантов пыталась пересечь границу в районе населенного пункта Строевка. По информации военных, впоследствии выяснилось, что на территорию Украины прорывались российские штурмовики.
Украинские защитники оперативно уничтожили оккупантов. Проникновение в Харьковскую область не допущено, отмечают в ОСУВ "Хортица".
Силы обороны продолжают контролировать ситуацию в приграничных районах, чтобы в случае любой угрозы предотвратить прорывы противника.
Напомним, военный аналитик Иван Ступак заявил, что российская армия пытается продавливать фронт на нескольких участках. Небольшое тактическое продвижение есть на Покровском направлении, а также на границе Курской и Сумской областей.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.