Зеленский заявил, что РФ начала наступление: где есть угроза

Войска РФ. / © Associated Press

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Российские военные начали и усилили свои наступательные действия по всем направлениям фронта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

По его словам, главным направлением было Сумское. Там было сосредоточено 67 тысяч войск. Президент подчеркнул, что украинские военные "делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться".

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"Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться. Они хотят делать это наступление... Оно нам понятно. Наши военные формулируют это именно так, что они (ред. войска РФ) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев", - добавил украинский лидер.

Напомним, экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса высказался о том, что РФ усилит наступление.

Тем временем CNN сообщило о том, что Россия готовит новое наступление на окраине Киева. Как заявил один из американских чиновников, российское командование пытается сконцентрировать значительные военные ресурсы. По его мнению, возможное наступление может быть направлено на дальнейшее продвижение на востоке Украины.

Дата публикации 14:20, 15.05.25 Количество просмотров 13 Эти дроны для россиян страшнее смерти! Эксклюзивные подробности спецопераций с Magura