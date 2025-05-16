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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 16 мая. / © Associated Press

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 16 мая. Доллар потерял 6 коп.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,47 (-6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 46,38 (-20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,93 (-5 коп.)

Как сообщают финансисты, курс валют в Украине поражает своей стабильностью, отмечают финансовые эксперты. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.

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