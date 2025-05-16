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Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 16 мая. Доллар потерял 6 коп.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,47 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,38 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,93 (-5 коп.)
Как сообщают финансисты, курс валют в Украине поражает своей стабильностью, отмечают финансовые эксперты. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.