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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы
В ночь на 16 мая 2025 года во временно оккупированном Крыму зафиксирована серия мощных взрывов.
В ночь на 16 мая 2025 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
Об этом информирует мониторинговый канал " Крымский ветер ".
В частности, ряд взрывов произошел в Севастополе, Ялте, Алупке и т.д.
Очевидцы сообщают, что взрывы были такой силы, что дрожали окна.
Напомним, что ранее в Крыму исчез свет: Керчь и Симферополь охватили аварийные отключения.
В Керчи и Симферополе 12 мая произошли аварийные отключения электроэнергии. Жители жалуются на запах газа и неведомые пятна в море.