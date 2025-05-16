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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

В ночь на 16 мая 2025 года во временно оккупированном Крыму зафиксирована серия мощных взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму / © из соцсетей

В ночь на 16 мая 2025 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Об этом информирует мониторинговый канал " Крымский ветер ".

В частности, ряд взрывов произошел в Севастополе, Ялте, Алупке и т.д.

Очевидцы сообщают, что взрывы были такой силы, что дрожали окна.

Напомним, что ранее в Крыму исчез свет: Керчь и Симферополь охватили аварийные отключения.

В Керчи и Симферополе 12 мая произошли аварийные отключения электроэнергии. Жители жалуются на запах газа и неведомые пятна в море.

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Дата публикации
Количество просмотров
323
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