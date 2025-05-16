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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
У ніч на 16 травня 2025 року в тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів.
У ніч проти 16 травня 2025 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це інформує моніторинговий канал “Кримський вітер”.
Зокрема, низка вибухів пролунала у Севастополі, Ялті, Алупці тощо.
Очевидці повідомляють, що вибухи були такої сили, що дрижали вікна.
Нагадаємо, що раніше у Криму зникло світло: Керч і Сімферополь охопили аварійні відключення.
У Керчі та Сімферополі 12 травня сталися аварійні відключення електроенергії. Жителі скаржаться на запах газу та невідомі плями в морі.