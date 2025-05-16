Вибухи у Криму / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 16 травня 2025 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це інформує моніторинговий канал “Кримський вітер”.

Зокрема, низка вибухів пролунала у Севастополі, Ялті, Алупці тощо.

Реклама

Очевидці повідомляють, що вибухи були такої сили, що дрижали вікна.

Нагадаємо, що раніше у Криму зникло світло: Керч і Сімферополь охопили аварійні відключення.

У Керчі та Сімферополі 12 травня сталися аварійні відключення електроенергії. Жителі скаржаться на запах газу та невідомі плями в морі.