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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч на 16 травня 2025 року в тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © із соцмереж

У ніч проти 16 травня 2025 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це інформує моніторинговий канал “Кримський вітер”.

Зокрема, низка вибухів пролунала у Севастополі, Ялті, Алупці тощо.

Очевидці повідомляють, що вибухи були такої сили, що дрижали вікна.

Нагадаємо, що раніше у Криму зникло світло: Керч і Сімферополь охопили аварійні відключення.

У Керчі та Сімферополі 12 травня сталися аварійні відключення електроенергії. Жителі скаржаться на запах газу та невідомі плями в морі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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