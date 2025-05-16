Адміністрація Трампа виставила на продаж штаб-квартиру "Голосу Америки" — ЗМІ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президент США Дональд Трампа планує продати штаб-квартиру "Голосу Америки".

Про це пише Bloomberg.

Цей крок є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа щодо продажу 443 федеральних об'єктів по всій країні, включаючи офіси ключових агентств, з метою зменшення витрат і оптимізації використання державної нерухомості. Загалом планується реалізувати майже 80 мільйонів квадратних футів комерційної площі, що може заощадити платникам податків близько 430 мільйонів доларів щорічно.

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Wilbur J. Cohen Federal Building, де розташована штаб-квартира “Голосу Америки, є однією з найпомітніших будівель у цьому списку. Цей крок викликає занепокоєння щодо майбутнього “Голосу Америки” та її ролі в міжнародному мовленні.

Продаж цієї будівлі може мати значний вплив на діяльність “Голосу Америки” та його здатність виконувати свою місію з надання об'єктивної інформації аудиторії по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше суд зупинив спробу адміністрації Трампа закрити "Голос Америки".