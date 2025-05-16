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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Адміністрація Трампа виставила на продаж штаб-квартиру "Голосу Америки" — ЗМІ

У межах масштабної кампанії з продажу федеральної нерухомості адміністрація президента Дональда Трампа виставила на продаж будівлю мовника “Голос Америки”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президент США Дональд Трампа планує продати штаб-квартиру "Голосу Америки".

Про це пише Bloomberg.

Цей крок є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа щодо продажу 443 федеральних об'єктів по всій країні, включаючи офіси ключових агентств, з метою зменшення витрат і оптимізації використання державної нерухомості. Загалом планується реалізувати майже 80 мільйонів квадратних футів комерційної площі, що може заощадити платникам податків близько 430 мільйонів доларів щорічно.

Wilbur J. Cohen Federal Building, де розташована штаб-квартира “Голосу Америки, є однією з найпомітніших будівель у цьому списку. Цей крок викликає занепокоєння щодо майбутнього “Голосу Америки” та її ролі в міжнародному мовленні.

Продаж цієї будівлі може мати значний вплив на діяльність “Голосу Америки” та його здатність виконувати свою місію з надання об'єктивної інформації аудиторії по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше суд зупинив спробу адміністрації Трампа закрити "Голос Америки".

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