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Суд зупинив спробу адміністрації Трампа закрити "Голос Америки"
Суд у США наказав адміністрації Трампа відновити роботу “Голосу Америки”
Федеральний суддя Ройс Ламберс заблокував спробу адміністрації Дональда Трампа закрити “Голос Америки” (VOA) та інші медіа, що фінансуються урядом США.
Про це пише Politico.
У своєму рішенні суддя зазначив, що дії адміністрації, які призвели до відсторонення сотень журналістів і припинення мовлення, ймовірно, порушують законодавчі норми та Конституцію США.
Суд зобов’язав негайно відновити роботу всіх співробітників і підрядників, а також розморозити фінансування для пов’язаних мереж, таких як Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.
Це рішення підкреслює важливість незалежної журналістики та обмежує спроби виконавчої влади втручатися в роботу державних медіа.
Раніше повідомлялося, що в адміністрації Трампа розробили план реформування USAID.
Ми раніше інформували, що США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей.