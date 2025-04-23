Суд зупинив спробу адміністрації Трампа закрити "Голос Америки"

Правосуддя / © Unsplash

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Федеральний суддя Ройс Ламберс заблокував спробу адміністрації Дональда Трампа закрити “Голос Америки” (VOA) та інші медіа, що фінансуються урядом США.

Про це пише Politico.

У своєму рішенні суддя зазначив, що дії адміністрації, які призвели до відсторонення сотень журналістів і припинення мовлення, ймовірно, порушують законодавчі норми та Конституцію США.

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Суд зобов’язав негайно відновити роботу всіх співробітників і підрядників, а також розморозити фінансування для пов’язаних мереж, таких як Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.

Це рішення підкреслює важливість незалежної журналістики та обмежує спроби виконавчої влади втручатися в роботу державних медіа.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Трампа розробили план реформування USAID.

Ми раніше інформували, що США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей.