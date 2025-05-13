ЗСУ знищили російські системи ППО в Криму: що буде далі

© коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

Реклама

Протягом останнього часу Україна здійснила досить успішні удари по системах ППО в Криму. Це може бути прелюдією до наступних більш потужних атак вглиб території півострова.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в етері на Radio NV.

Експерт наголосив, що анексований Крим є логістичною базою росіян, бо більшість постачання на тимчасово окуповані території відбувається саме через півострів. Сюди товари з РФ доставляють морем, а частину автомобільним шляхом через міст, бо далі це все потрапляє на фронт.Окрім того, росіяни можуть постачати це і вздовж Азовського моря, але такий варіант набагато складніший та небезпечніший, ніж через Крим.

Реклама

"Українські удари досить успішні останнім часом. Вони можуть бути прелюдією до наступних більш потужних вже вглиб території Криму, коли знищуються бази з паливом, з боєприпасами. Але навіть знищення самих систем ППО дуже чутливий удар до ворога", - наголосив Нарожний.

За його словами, українські військові завдали велику кількість ударів по російським системам ППО, в основному для цього застосовувались дрони. Окрім того, в ГУР показало свою новітню розробку - безекіпажний катер, який є носієм дронів.

"Ткий собі міні авіаносець, який підходить дуже близько до узбережжя і з нього стартують ці дрони. Вони дістають на доволі далекі відстані - навіть до 15- 20 км. А всі засоби ППО розміщені на узбережжі для того, щоб збивати ракети і все, що летить вглиб півострова", - розповів Нарожний.

Цими українськими БпЛА знищуються дуже дорогі системи ворога - радари, пускові установки, зенітно-ракетні комплекси, зокрема, "Бук". За словами експерта, у ворога не вистачає засобів для того, щоб збивати саме такі дрібні цілі, якими є FPV-дрони, якими наносяться удари. Нарожний наголосив:

Реклама

"Відновлювати такі системи дуже дорого і це було дуже важко робити ще навіть до санкцій, бо цикл виробництва таких систем дуже довгий - більше року. Для того щоб випустити з конвеєра радар системи С-300 чи С-400 необхідно десятки мільйонів доларів".

Оскільки РФ перекидає до Криму системи ППО з різних регіонів, то цим відкриває можливість наносити удари по російській території, де є військові арсенали, нафтопереробні заводи і такій діяльності ГУР та ВМС України "можна тільки аплодувати".

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський розповів про знищення військових обʼєктів в окупованому Криму.

Також стало відомо, що окупанти нарощують кількість ППО в Криму. Зокрема, таким чином вони прагнуть зберегти контроль над півостровом. Роблять це за рахунок інших регіонів.

Реклама

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 607 План зради! США та Росія «роздерибанили» Україну?! Хочуть забрати не лише Крим!