Чи поїде Трамп на переговори в Стамбулі щодо України: подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не виключає своєї присутності на можливих мирних переговорах між Україною та Росією, які можуть відбутися вже цього четверга у Туреччині.

Про це повідомляє Sky News.

Виступаючи у понеділок увечері, Трамп заявив, що «розмірковує» над поїздкою, однак невпевнений у своєму графіку: «Я думав про те, щоб прилетіти. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей. Але я думаю, що така можливість є, якщо я повірю, що щось може відбутися».

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Президент України Володимир Зеленський раніше публічно запросив президента РФ Володимира Путіна на зустріч у Стамбулі.

За його словами, він підтримує ідею участі Трампа у прямих переговорах з Путіним: «Ми були б вдячні, якби президент Трамп зміг бути присутнім із нами на цій зустрічі в Туреччині».

Водночас Кремль поки утримується від конкретики. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки не може повідомити, хто саме представлятиме Росію, і чи поїде хтось узагалі. «Ми налаштовані серйозно шукати шляхи досягнення довгострокового мирного врегулювання», — сказав він.

Ці події розгортаються на тлі тиску з боку західних союзників: «коаліція охочих», до якої входить, зокрема, британський прем’єр сер Кір Стармер, пригрозила Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.

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Переговори у Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, кремлівський очільник після закінчення святкування в РФ 9 травня запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Глава Кремля анонсував, що у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

Він додав, що Росія нібито «налаштована серйозно» на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир’я та припинення вогню.

Водночас Україна з союзниками за підсумками зустрічі «коаліції охочих» пропонувала безумовне припинення вогню від 12 травня, але на це президент Росії не відповів.

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Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що крім Путіна, ні з ким від російської сторони президент Зеленський не говоритиме.