Кандидатку в мери вбили в прямому етері: що відомо

Вбита Єсенія Лара Гутьєррес. Фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook

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У неділю ввечері в штаті Веракрус кандидатку в мери Єсенію Лару Гутьєррес застрелили на очах у натовпу. Разом із нею загинули ще троє людей.

Про це повідомило видання CNN.

В Тексістепеку, під час прямої трансляції на Facebook, було чутно близько 20 пострілів, що лунали поза кадром.

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Президентка Клаудія Шейнбаум заявила, що мотив злочину досі невідомий, але уряд готовий надати федеральну підтримку.

Губернаторка Веракруса Росіо Нале назвала напад «боягузливим вбивством» і обіцяла знайти винних.

Нагадаємо, в Лівії відновились бої між силами Місрати і Тріполі після вбивства командира Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва).