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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кандидатку в мери вбили в прямому етері: що відомо

Кандидатку в мери в Мексиці вбили серед білого дня. Влада розслідує напад.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Єсенія Лара Гутьєррес

Вбита Єсенія Лара Гутьєррес. Фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook

У неділю ввечері в штаті Веракрус кандидатку в мери Єсенію Лару Гутьєррес застрелили на очах у натовпу. Разом із нею загинули ще троє людей.

Про це повідомило видання CNN.

В Тексістепеку, під час прямої трансляції на Facebook, було чутно близько 20 пострілів, що лунали поза кадром.

Президентка Клаудія Шейнбаум заявила, що мотив злочину досі невідомий, але уряд готовий надати федеральну підтримку.

Губернаторка Веракруса Росіо Нале назвала напад «боягузливим вбивством» і обіцяла знайти винних.

Нагадаємо, в Лівії відновились бої між силами Місрати і Тріполі після вбивства командира Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва).

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