У готелі Кракова виявили мертвим українця

Польські правоохоронці з’ясовують обставини трагедії

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В одному з готелів польського міста Краків виявили тіла двох чоловіків — один з них є громадянином України.

Про це повідомило «Польське радіо» з посиланням на місцеву поліцію.

«У готелі, розташованому в одному з гуртожитків на вулиці Реймонта в Кракові, було виявлено тіла двох чоловіків. Про це повідомили працівники закладу, які звернулися до поліції після виявлення тіл в одному із номерів», — йдеться в повідомленні.

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Зі слів речниці Воєводської комендатури поліції Катажини Цісло, один із загиблих — 58-річний чоловік, який мешкав у цьому номері протягом останніх двох років. Другий також мав при собі документи, однак його особу ще остаточно не підтверджено. За попередніми даними, йому також 58 років.

«Загиблий, особу якого вже встановлено, є громадянином України. Правоохоронці здійснюють подальші слідчі дії, щоб з’ясувати обставини трагедії», — вказано у публікації.

Зазначається, що попереднє слідство вказує на те, що принаймні один з чоловіків міг бути вбитий, а другий, імовірно, позбавив себе життя. Точний час і причини загибелі мають встановити судово-медичні експерти.

Раніше повідомлялося, що у Польщі чоловік помирав посеред магазину, проте покупці не зважали на це та вимагали від персоналу продовжити роботу.

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