Кандидатку в мэры убили в прямом эфире: что известно

Убитая Есения Лара Гутьеррес. Фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook

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В воскресенье вечером в штате Веракрус кандидата в мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили на глазах у толпы. Вместе с ней погибли еще три человека.

Об этом сообщило издание CNN.

В Тексистепеке, во время прямой трансляции на Facebook, было слышно около 20 выстрелов, раздававшихся за кадром.

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Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что мотив преступления до сих пор неизвестен, но правительство готово оказать федеральную поддержку.

Губернатор Веракруса Росио Нале назвала нападение «трусливым убийством» и обещала найти виновных.

Напомним, в Ливии возобновились бои между силами Мисраты и Триполи после убийства командира Абдула Гани аль-Кикли (Генива).