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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Кандидатку в мэры убили в прямом эфире: что известно

Кандидатку в мэры в Мексике убили среди белого дня. Власти расследуют нападение.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Есения Лара Гутьеррес

Убитая Есения Лара Гутьеррес. Фото: Yesenia Lara Gutiérrez/Facebook

В воскресенье вечером в штате Веракрус кандидата в мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили на глазах у толпы. Вместе с ней погибли еще три человека.

Об этом сообщило издание CNN.

В Тексистепеке, во время прямой трансляции на Facebook, было слышно около 20 выстрелов, раздававшихся за кадром.

Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что мотив преступления до сих пор неизвестен, но правительство готово оказать федеральную поддержку.

Губернатор Веракруса Росио Нале назвала нападение «трусливым убийством» и обещала найти виновных.

Напомним, в Ливии возобновились бои между силами Мисраты и Триполи после убийства командира Абдула Гани аль-Кикли (Генива).

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