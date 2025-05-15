Россия готовит новое наступление на окраины Киева: в CNN рассказали детали

Российские войска / © Associated Press

Реклама

Россия концентрирует значительные силы у линии фронта для возможной новой атаки с целью захвата дополнительных территорий.

Об этом сообщило издание CNN.

Как заявил один из американских чиновников, российское командование пытается сконцентрировать значительные военные ресурсы. По его мнению, возможное наступление может быть направлено на дальнейшее продвижение на востоке Украины.

Реклама

«Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут», — отметил второй чиновник США.

В США отмечают, что хотя Россия имеет преимущество в живой силе на востоке Украины и в Курской области, ее продвижение затрудняют украинские беспилотники и минные поля. В то же время Украина сталкивается с нехваткой личного состава, а Москва — с трудностями в наращивании необходимых сил.

Несмотря на данные о значительных потерях среди северокорейских военных, американские оценки свидетельствуют, что пока нет признаков существенного увеличения их присутствия в Украине.

Важно подчеркнуть, что даже несмотря на призывы Дональда Трампа к перемирию и мирным переговорам, российские цели по оккупации украинских территорий остаются неизменными в течение последних недель.

Реклама

По информации CNN, украинские военные уже несколько недель фиксируют активную переброску российских войск — на позиции в десятках километров от фронта поступают большие объемы техники и личного состава.

Напомним, в США отреагировали на переговоры в Стамбуле.