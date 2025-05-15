Росія готує новий наступ на околиці Києва: в CNN розповіли деталі

Російські війська / © Associated Press

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Росія концентрує значні сили біля лінії фронту для можливої нової атаки з метою захоплення додаткових територій.

Про це повідомило видання CNN.

Як заявив один із американських чиновників, російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси. На його думку, ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування на сході України.

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«Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть», — зазначив другий посадовець США.

У США зазначають, що хоча Росія має перевагу в живій силі на сході України та в Курській області, її просування ускладнюють українські безпілотники та мінні поля. Водночас Україна стикається з нестачею особового складу, а Москва — із труднощами у нарощуванні необхідних сил.

Попри дані про значні втрати серед північнокорейських військових, американські оцінки свідчать, що наразі немає ознак істотного збільшення їхньої присутності в Україні.

Важливо підкреслити, що навіть попри заклики Дональда Трампа до перемир’я та мирних переговорів, російські цілі щодо окупації українських територій залишаються незмінними протягом останніх тижнів.

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За інформацією CNN, українські військові вже кілька тижнів фіксують активне перекидання російських військ — на позиції в десятках кілометрів від фронту надходять великі обсяги техніки та особового складу.

Нагадаємо, в США відреагували на переговори в Стамбулі.