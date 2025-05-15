Наступ РФ на Сумщині: в Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію

Наступ РФ на Сумщині / © www.facebook.com/МВС України

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Російські війська нарощують бойову активність на Вовчанському і Куп’янському напрямках, а також в Сумській області.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільш активно ворог себе проявляє на Вовчанському напрямку та в межах Сумської області — зокрема в районах населених пунктів Басівка та Журавка. На Сумщині противник продовжує застосовувати тактику заходу малих штурмових груп. Цю практику росіяни використовують уже тривалий час, але значних результатів досягти не можуть.

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«Перед такими спробами, як правило, здійснюються обстріли, спрямовані на знищення позицій українських захисників. Далі — постійні спроби заходу з метою накопичення сил і розширення зони активних бойових дій на території України», — сказав Демченко.

Крім того, диверсійна діяльність росіян зберігається, особливо в межах Сумської області — відтинки кордону ближче до Чернігівської та Харківської областей.

«Щоденні обстріли не припиняються як на Сумщині, так і на Харківщині та Чернігівщині. Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати: скиди, FPV-дрони, дрони з оптоволоконним управлінням. Окремо на Сумському напрямку також застосовує авіацію», — додав речник ДПСУ.

Раніше головком Сирський розповів, що РФ намагається захопити прикордоння Сумщини.

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